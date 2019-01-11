Çakırözer: Önlem alınmazsa gazeteler kapanacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel basın kuruluşlarını ayakta tutan resmi ilanlara ilişkin Basın İlan Kurumu tarafından getirilen “iki bin TL ve üzeri borcu olanların vergi borcu olmaması” şartının geçen yıl olduğu gibi bu yılda da ertelenmemesine tepki gösterdi.

Meclis’te Maliye ve Hazine Bakanlığı’na çağrıda bulunan Çakırözer, “Döviz kurundaki artış ve yaşanan kağıt krizi ile Anadolu basının zaten zor koşullar altında, borç içinde yayın hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şimdi borçları ertelenmeyen gazeteler kapanma, gazeteciler de işsizlikle karşı karşıya kalacak. Alınan karardan derhal vazgeçilmeli. Gazetelerin kapanmaması, işsiz gazeteci sayısının artamaması ve halkın haber alma hakkı için gazetecilerin borçları ertelenmeli ve yapılandırma kapsamına alınmalıdır” dedi.

‘ÖNLEM ALINMAZSA GAZETELER KAPANACAK, İŞSİZ GAZETECİ SAYISI ARTACAK’

Yerel basın kuruluşlarını ayakta tutan resmi ilanlara ilişkin Basın İlan Kurumu tarafından getirilen “İki bin TL ve üzeri borcu olanların vergi borcu olmaması” koşulu Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlandı. Uygulanmanın bir yıl daha ertelenmemesine tepki gösteren Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Daha öncede defalarca dile getirdik, çağrıda bulunduk ama dinlemediler. Bu durum yüksek miktarda borcu olan gazetelerin yüzde 80’ini etkileyecek. Zaten sayfa sayısını düşürme, renksiz baskı, fiyatlarına zam, haftada ya da 15 günde bir çıkma seçeneklerini gündeme alan gazeteler, eğer ivedilikle önlem alınmazsa ya kepenk kapatacaklar ya da işçi çıkartmak zorunda kalacak. Gazetelerin kapanmaması, işsiz gazeteci sayısının artmaması ve halkın haber alma hakkı için derhal önlem alınmalı” dedi.

‘BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMALI’

Basının yaşatılmasının kamu çıkarı olduğunu vurgulayan Çakırözer, “Geçtiğimiz yıl yapılan süre uzatımı yerel basını bir nebze de olsa rahatlatmış, gazetelere nefes aldırmıştı. Şimdi aynı uygulamanın yeniden yapılmaması ciddi kapatma ve işsizliğe neden olacak. Bunun önüne geçebilmek için bu yıl da gazeteler üzerinde mali yükler hafifletilmeli, gazetelerin ayakta kalabilmesi için “vergi borcu yoktur” şartının en az 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelenmesi acil ve hayatidir. Bununla birlikte gazetelerin borçları yapılandırma kapsamına alınmalıdır” dedi.

RADYO VE TELEVİZYONLARA DA İLAN VERİN ÇAĞRISI

Basın İlan Kurumu’na radyolara ve televizyonlara da aynı gazeteler gibi ilan verilmesi çağrısında da bulunan Çakırözer, “Anadolu’da radyo ve televizyon kanallarımız da zor koşullar altında yayın hayatlarını sürdürmeye çalışmakta. Basın İlan Kurumu radyolara ve televizyonlara da aynı gazetelere olduğu gibi ilan vermelidir. Yerel radyo ve televizyon kanallarımıza da ilan imkânı sağlanması hususunda bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

'Gazete kağıdında vergi kaldırılsın'