Seçim tedbirleri: Sosyal medya izlenecek, jeneratörler hazır bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından valiliklere seçim tedbirleri konulu genelge gönderildi. Genelgede seçim günü sosyal medyanın 'bilişim suçları ile mücadele ekipleri' tarafından yakından takip edileceği belirtildi. Elektrik kesintilerine karşı önlem alınacağı söylendi.

Genelgeye göre, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini yapmak ve il valileri ile sürekli iletişim halinde bulunmak üzere "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturuldu.

İllerde ise "İl Seçim Koordinasyon Merkezleri" kuruldu. Ayrıca, Bakanlık merkezinde ve tüm illerde 7/24 esasına göre faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), seçimlere ilişkin meydana gelen tüm olayların takibini yaparak merkeze ulaşan bilgileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

Genelgede emniyet, jandarma, sahil güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirileceği belirtilirken "Terör örgütü ve uzantılarının seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak" ifadesi kullanıldı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ VE UZANTILARI' VURGUSU

"Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçim sonuçları üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi için gerekli olan tüm tedbirler alınacak" denilen genelgede "Seçim sürecinde terör örgütü ve uzantılarının, ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olası tüm çabaları yakinen takip edilecek" ifadesi yer aldı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ RİSKİNE KARŞI JENERATÖRLER HAZIR BULUNDURULACAK

Seçim gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla, enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik alınan koruma tedbirlerinin gözden geçirileceği belirtilirken bundan önceki seçimlerde yaşanan ve şaibe iddialarını gündeme getiren elektrik kesintilerinin yaşanmaması için jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının kullanıma hazır hale getirileceği belirtildi.

'SİBER SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM ALINACAK'

Genelgede "Bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı gerekli önlemler alınacak, özellikle sosyal medya ortamında yapılan 'provokatif paylaşımlar' kolluk birimlerinin 'bilişim suçları ile mücadele ekipleri' tarafından yakından takip edilerek, herhangi bir provokasyona meydan verilmeyecek" vurgusu yapıldı.

"ULUSLARARASI TEMSİLCİLERE MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERİLECEK"

Önceki seçimlerde özellikle Bölge illerinde yer yer engellenen ve gözaltına alınan uluslararası gözlemcilere ilişkinse şöyle denildi: "Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelecek uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları için uygun ortam sağlanacak." (HABER MERKEZİ)