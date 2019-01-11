KESK yerel seçim tavrını açıkladı

KESK, 31 Mart yerel seçimlerine dair tutumunu açıkladı. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik; katılımcılığı ve şeffaflığı gözeten, taşeronlaşmaya karşı çıkan ve kamusal hizmetleri herkes tarafından ulaşılabilir, nitelikli, eşit, parasız ve anadilinde sunan adaylara oy verilmesini savunduklarını belirtti.

KESK Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan basın toplantısında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yerel seçimlerin genel seçim havasında geçeceğini belirterek, “Bu seçimlerde sadece yerel yöneticiler seçilmeyecek aynı zamanda ‘yeni’ başkanlık sisteminin onaylanıp onaylanmadığının da referandumu olacaktır” dedi. OHAL sürecinde ve sonrasında AKP’nin yerel yönetimlerin idari tasarruflarını tek merkezde topladığını söyleyen Bozgeyik, kayyım politikası ile toplumsal mücadelenin bastırılmaya çalışıldığını, halkın seçme ve seçilme hakkının elinden alındığını ifade etti. Bozgeyik, “Hazine garantileri verilerek yol ve tünel yapımını kamu hizmeti diye sunan AKP, yerel yönetimleri de ihaleler eliyle yandaşların zengin edildiği, kayırmacılık ve torpille akrabaların işe alındığı bir çeşit ‘arpalık’tan ibaret görmektedir” dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ İLKE EDİNEN BELEDİYELER

Yerel yönetimlerde karar alma süreçleri başta olmak üzere tüm süreçlerin halkla birlikte planlaması gerektiğini ifade eden Bozgeyik; adil, eşitlikçi, laik, demokratik, şeffaf ve katılımcı yerel yönetim anlayışının hâkim kılınması sonucunda makro sorunların çözüm zemininin güçleneceğini belirtti. Kadınların yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olması ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke edinen yerel yönetimlerin oluşması gerektiğini belirten Bozgeyik, “Yerel yönetimlerin ekolojik sorunlara karşı daha duyarlı olması ve çözümler üretmesi durumunda AKP’nin ‘kader’ diye sunduğu doğa felaketleri önlenebilecek, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği tehlikelerden kurtulacaktır” dedi.

EŞİT, PARASIZ VE ANADİLİNDE KAMU HİZMETİ

Bozgeyik, KESK olarak karar alma ve denetleme mekanizmalarında gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı gözeterek, yönetimleri halkın katılımına açan ve ‘geri çağırma’ ilkesini kabul eden, toplumsal yararı esas alan, taşeronlaşmaya karşı çıkan, kamusal hizmetleri herkes tarafından ulaşılabilir, nitelikli, eşit, parasız ve anadilinde sunan ve ulaşım, temiz su, alt yapı, ısınma, çöp vb. hizmetlerin halka doğrudan, sürekli, nitelikli ve ücretsiz ulaştırılmasını birincil görevi olarak gören anlayış ve programların taşıyıcısı adaylara oy verilmesini savunduklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)