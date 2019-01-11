CIPOML: Emperyalist saldırıya karşı Venezuela halkını destekliyoruz

Uluslararası Marxist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Koordinasyon Kurulu, ABD ve AB öncülüğünde ve bazı Latin Amerika ülkelerinin de destek verdiği Venezuela karşıtı kampanyayı mahkum etti. Yayınlanan bildiride, “Emperyalist saldırıya karşı Venezuela halkını ve işçilerini destekliyoruz” denildi.

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CIPOML’nin açıklaması şöyle:

“ABD ve AB ile iş birlikçileri tarafından dayatılan ekonomik blokajın, hükümetin sosyal demokrat karakterdeki politikalarının ve devrimci hareket içinde halen mevcut olan örgütsel eksikliklerin bir sonucu olarak Venezuela halkı; ekonomik, sosyal ve politik açıdan karmaşık, ve eğer işçi sınıfı, köylüler, komünler ve halk hareketinin doğrudan yönetimi altında gerçek bir devrim ve halk demokrasisine doğru bir değişim ortaya çıkmazsa, halk kitleleri açısından daha da ağırlaşma tehdidi içeren bir süreç yaşamaktadır.”

DEVRİMCİ HAREKET BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA

“Uluslararası devrimci hareket, krizin tüm yükünü emekçilerin sırtına yıkarak doğal kaynaklarını ele geçirmeye çalışan, ancak büyük emperyalist güçlerle karşı karşıya bulunan bir halkı destekleme büyük sınavı ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, en derin dayanışma duygularımızla verdikleri haklı mücadelede yoldaşlarımızın yanındayız, ülkedeki bu zor koşullarda, net ve tutarlı bir eylem çizgisiyle mevcut mücadeleyi kazanmak ve gelmekte olana hazırlanmak için direnen ve mücadele edenleri destekliyoruz.”

MÜCADELEYE DEVRİMCİ BİR PERSPEKTİF KAZANDIRILMALI

“Venezuela proletaryası da büyük bir meydan okuma ile yüz yüze, bunu, CIPOML’nin her bir partisi ve örgütünün, ayrıca dünyanın diğer tutarlı devrimcilerinin desteği ile; emperyalist saldırganlığa karşı devrim, halk demokrasisi ve sosyalizm yolunda halkların kendi kaderini tayin hakkı için mücadele hattını oluşturarak geçmeyi başaracaktır.

Venezuelalı proleter devrimciler krize karşı mücadele etmek ve ona devrimci bir perspektif kazandırmak için proletaryanın ve halkın bağımsız mücadelesini örgütlemek ve yönetmek meydan okumasıyla karşı karşıyadır.

CIPOML, diğer devrimciler, dünya işçileri ve halkları bu çabaları desteklemektedirler.

Yaşasın uluslararası işçi dayanışması!” (DIŞ HABERLER)

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