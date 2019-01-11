Besni'de öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Adıyaman Besni’de buzlanan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi, 7 öğrenci ve şoför yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Adıyaman’ın Besni ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 öğrenci ile sürücü yaralandı.
Kaza, Çomak Köyü yakınlarında meydana geldi.
Müslüm Demirel (51) yönetimindeki 27 ABH 488 plakalı öğrenci servis minibüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Müslüm Demirel ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı.
Yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Adıyaman/DHA)
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