İzmir'de yetki itirazını protesto eden işçilere polis saldırdı

Metehan UD

İzmir

Genel-İş üyelerinin toplu sözleşme ile ilgili başkanlık girişinde yapmak istediği eyleme polis saldırdı. Saldırı sırasında polis cop ve biber gazı kullandı. Saldırı sırasında en az 15 işçi gözaltına alındı. Genel-İş, İzmir iş bırakma kararı aldı. Yüzlerce işçi iş bırakarak belediye önünde toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesinin yetkisine yaptığı itiraz bugün sendika tarafından yapılacak eylemle protesto edilecekti. Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler "Toplu sözleşme hakkımızı gasbettirmeyeceğiz" pankartı ile başkanlık girişi önüne doğru yürüyüşe geçti. Açıklamaya Genel-İş’e bağlı diğer şubelerin yöneticileri de katıldı.

BİBER GAZI VE COP

İşçilerin önünü kesen polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başkanlık önünde eylem yapılmasını istemediğini söyledi ve bulundukları yerde açıklama yapılmasını istedi. Engellemeye tepki gösteren işçiler yürüyüşe devam etti. Çevik kuvvet ekipleri ise işçilerin önünü kesip biber gazı ve coplarla işçilere saldırdı. İşçiler ise uzun süre direndi, müdahale dakikalarca sürdü. Evrensel'e ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi ise Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun polise herhangi bir talimat vermediğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Edinilen bilgilere göre aralarında şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 15 Genel-İş üyesi işçi gözaltına alındı. Polisler özellikle şube başkanı Arif Yıldız'ı gözaltına almaya çalışsa da işçiler buna izin vermedi. Müdahale sonrasında polisin işçileri tehdit ettiği, "eylem bitti" şeklinde anons yaptığı da duyuldu.

Fotoğraf: Evrensel

'BİZİ YOK SAYANI BİZ DE YOK SAYARIZ'

Saldırının ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi:

“Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz.”

YÜZLERCE İŞÇİ İŞ BIRAKARAK BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Şubelerin çağrısıyla yüzlerce Genel-İş üyesi işçi İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı, KESK'e bağlı sendikaların temsilcileri, İzmir Barosu yönetimi, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, EMEP, HDP ve çok sayıda kitle örgütü temsilcisi de eyleme katıldı.

Polis toplanmaya engel olmak istese de başarılı olamadı. Büyükşehir ile Valilik binası arasında çok sayıda çevik aracı ve TOMA bulunduruldu. İşçiler sık sık “Sözleşme hakkımız söke söke alırız”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sadaka değil toplusözleşme” ve “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganlarını attı.

ESHOT İŞÇİLERİ KONTAK KAPATTI, TEMİZLİK İŞÇİLERİ YOL KAPATTI

Belediye binası önüne gelemeyen işçiler ise bulundukları yerde iş bıraktı. ESHOT otobüsleri de saat 13.00 itibariyle bulundukları yerlerde kontak kapattı. Otobüsler yaklaşık 1,5 saat çalışmadı. Belediye işçileri iş makinelerini bulundukları yere bıraktı. Konak Meydanı'nda çöp kamyonları konvoy oluşturdu. Çiğli’de temizlik işçileri çöp kamyonlarıyla otoban girişini kapattı. Eylem nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu kapandı. İzmir’in ana arterlerinden Altınyol da çöp kamyonlarıyla ulaşıma kapatıldı. Bölgeye gönderilen çekiciler kamyonları çekemedi.

ESHOT çalışanları kontak kapatarak İZENERJİ işçilerine dönük polis saldırısını protesto etti | Fotoğraf: Evrensel

'SORUN ÇÖZÜLMEZSE İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ SÜRECEK'

Belediye binası önünde açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız bugün içerisinde belediyenin itirazı geri çekmemesi durumunda pazartesi gününden itibaren her gün İZENERJİ işçilerinin bulundukları yerlerde 2 saat iş bırakma eylemi yapacağı, 17 Ocak Perşembe günü ise yarım gün iş bırakacaklarını dile getirdi. Yıldız, ayrıca itiraza karşı açılan davanın görüleceği 31 Ocak günü de tüm gün iş bırakacaklarını ve adliye önünde eylem yapacaklarını dile getirdi. Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçilere yönelik tutumunun hükümetle benzeşttiğine de dikkat çekti.

Şube Başkanı Yıldız sabah okunamayan basın metnini okudu. KHK'li işçilerin toplu iş sözleşmesinin idari maddelerinden yararlanmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını dile getiren Yıldız "Peki Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu tür uygulamalar ile kime hizmet etmektedir? Aileleri ile beraber 20 bine yakın insanın toplu iş sözleşme hakkını geciktirmeye çalışarak neyi amaçlamaktadır? Her geçen gün ağırlaşan ekonomik kriz koşulları altında sofrasındaki ekmeği bir parça olsun arttırmaktan başka bir amacı olmayan işçilerin alın terinden ne istemektedir? Taşerondan geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olmasına, idari düzenlemelerden yararlanmasına neden karşı çıkmaktadır? İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi taşeron işçilerin sendikal haklardan yararlanmasına karşı mıdır? Yerel seçimler öncesinde İzmirli işçi ve emekçilerle kavga ve kriz çıkararak hangi amaçlar peşinde koşulmaktadır?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin KHK'li işçilerin toplu sözleşme kapsamı dışında bırakılması teklifini kabul etmeyeceklerini ifade eden Yıldız şunları söyledi:

“Bugün Sendika olarak sokağa çıktıysak; bunun sebebi artık bıçağın kemiğe dayanması, verilen sözlerin tutulmaması, sendika ve toplu sözleşme hakkımızın gasp edilmek istenmesidir. Buradan ilan ediyoruz. Bugün buradaki eylemimizi sadece bir başlangıçtır. Yetki itirazı geri çekilene kadar Sendikamız ve İzenerji işçileri bundan sonra İzmir’in her noktasında eylemlerini ve mücadelesini ortaya koyacaktır. Yetki itirazı çekilene kadar İzenerji işçileri bundan sonra özverili çalışmayacaktır. Önümüzdeki haftadan itibaren iş bırakma dahil olmak üzere her türlü mücadele bizim için demokratik ve meşru bir haktır.”

Kocaoğlu'ya da çağrıda bulunan Yıldız itirazın geri çekilmesini ve bir an önce toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasını istedi.

Fotoğraf: Evrensel

ALİAĞA EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU: İŞÇİLERİN YANINDAYIZ

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, İZENERJİ işçilerine dönük polis saldırısına tepki gösterdi. Gözaltına alınan işçilerin bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Platform, “Toplu sözleşme yapma yetkisine keyfi bir şekilde itiraz edilen Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube’de örgütlü İZENERJİ işçilerinin basın açıklamasına yapılan polis müdahalesini kınıyor, toplu pazarlık yapma hakkına sahip çıkan işçilerin yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

KESK'TEN İŞÇİLERE DESTEK

KESK İzmir'de Genel-İş Sendikası üyelerine yapılan saldırıya tepki göstererek, gözaltındaki işçilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Genel-İş Sendikasının talebinin İzmir Büyükşehir Belediyesine özgü olmadığını belirtilen açıklamada, sendikanın yakın zamanda birçok belediye şirketinde KHK ile geçiş yapmış işçileri de kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzaladığı ifade edildi.

Dolayısıyla İZENERJİ’de örgütlü bulunan Genel-İş yönetici ve üyelerine yönelik polis saldırısı ve gözaltıların aslında KHK ile şirket bünyesine alınan işçilerin güvenceli çalışma hakkını hedef aldığının altı çizilen açıklamada, yapılan yetki itirazı davalarının sonuçlanmasının da aylarca sürdüğü kaydedildi. Örneğin; İZELMAN'daki yetki itirazının 13 ayda çözüldüğü hatırlatılan açıklamada, “Bu durum enflasyonun rekor üstüne rekor kırdığı koşullarda işçilerin sözleşme bitene kadar aynı ücretle çalıştırılması demektir. KESK olarak haklı talepleri için mücadele eden işçilere yapılan saldırıyı kınıyor, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyor, İZENERJİ işçiler ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni işçilerin, sendikanın haklı taleplerine kulak vermeye, taşeron anlayışını devam ettirme anlamına gelen yetki itirazını geri çekmeye davet ediyoruz” denildi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel