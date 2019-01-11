Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istedi, polis işçilere saldırdı

Metehan UD

İzmir

Genel-İş üyelerinin toplu sözleşme ile ilgili başkanlık girişinde yapmak istediği eyleme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu engel olmak istedi. Polis ise eylem yapmak isteyen işçilere cop ve biber gazı ile saldırdı. Saldırı sırasında en az 15 işçi gözaltına alındı. Genel-İş, İzmir genelinde otobüsler dahil iş bırakma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesinin yetkisine yaptığı itiraz bugün sendika tarafından yapılacak eylemle protesto edilecekti. Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler ‘Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz’ pankartı ile başkanlık girişi önüne doğru yürüyüşe geçti. Açıklamaya Genel-İş’e bağlı diğer şubelerin yöneticileri de katıldı.

İşçilerin önünü kesen polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başkanlık önünde eylem yapılmasını istemediğini söyledi ve bulundukları yerde açıklama yapılmasını istedi. Engellemeye tepki gösteren işçiler yürüyüşe devam etti. Çevik kuvvet ekipleri ise işçilerin önünü kesip biber gazı ve coplarla işçilere saldırdı. İşçiler ise uzun süre direndi, müdahale dakikalarca sürdü.

Fotoğraf: Evrensel

Edinilen bilgilere göre aralarında şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 15 Genel-İş üyesi işçi gözaltına alındı. Polisler özellikle şube başkanı Arif Yıldız'ı gözaltına almaya çalışsa da işçiler buna izin vermedi. Müdahale sonrasında polisin işçileri tehdit ettiği, ‘eylem bitti’ şeklinde anons yaptığı da duyuldu.

Müdahale sonrasında belediye binasında toplantı yapan Genel-İş şube yöneticileri İzmir genelinde iş bırakma kararı aldı. İş bırakmaya otobüsler de dahil olacak. İş bırakan işçiler belediye binası önünde toplanacak.

Fotoğraf: Evrensel

'BİZİ YOK SAYANI BİZ DE YOK SAYARIZ'

Saldırının ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi:

“Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz.”

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel