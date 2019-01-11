Erdoğan: "YSK önünde oturacağız" diyenleri unutmuş değilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "Ben Pazar sabahı Yalova’da oyumu kullanıp Ankara’da YSK’nın önünde bir sandalyede oturup bekleyeceğim" diyen CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi kastederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim kurullarımızı tehdit eden adayı unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değilim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değilim."

“Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK PArti. AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen bulunduğunu belirterek, "Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alacağız." dedi.

"Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."

"Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz." (HABER MERKEZİ)