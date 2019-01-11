Hasankeyf’te Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınması için yapılan kazılarda Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu.

1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirildiği bilinen Süleyman Han Cami minaresinin taşındığını anımsatan Batman Müze Müdürü Şeyhmus Genç “Kazılar sırasında Süleyman Han'a ait olduğu belgelenen mezara denk gelindi. Aynı zamanda aynı yerde Eyyubi Hanedanlığı üyelerine ait olduğu düşünülen 6 mezar daha tespit edildi. Süleyman Han mezarı, mezar taşları, sandukası ve çıkarılan iskeletler koruma altına alındıktan sonra Mardin Artuklu Üniversitesine gönderildi.”

MÜZEDE ZİYARETE AÇILACAK

Genç, Mardin Artuklu Üniversitesindeki incelemelerin ardından Süleyman Han Türbe ve sandukasının yeniden Hasankeyf'e getirileceğini ifade ederek, “Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına alınacak. Aynı zamanda Sultan Süleyman Han'a ait sandukanın restorasyon çalışmaları da yine müze müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir. Bunların restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nin teşhire açılan bölümünde sergilenecek” dedi. (Batman/AA)