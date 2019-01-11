11 Ocak 2019 10:57
Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ocak 2019 11:17

Saray’a koruma ordusu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Emniyet Genel Müdürü yetkileri ile donatılmış olacak.

Saray’a koruma ordusu

Fotoğraf: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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    Kararnameyle dün kurulan Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı korumalar, Cumhurbaşkanının yardımcılarını, bakanları ve idari işler başkanı da koruyacak. Saray korumaları Cumhurbaşkanının talimat verdiği herhangi bir kişiyi de koruyacak. 

    24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tüm devlet teşkilatını yeni sisteme göre dizayn eden 10 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden dün kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na bağlı olarak Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

    GENEL MÜDÜRLÜK SEVİYESİNE GETİRİLDİ

    Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun dikkat çektiğine göre; değişiklikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki mevcut Koruma Daire Başkanlığı genel müdürlük seviyesine getirilmiş oldu. Koruma Hizmetleri Genel Müdürü de Emniyet Genel Müdürü yetkileri ile donatılmış olacak. Müdür, hizmet yönünden Cumhurbaşkanı’nın kendisine, idari yönden ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bağlı olacak.

    BAKANLARA DA SARAY KORUMASI

    Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev çerçevesi de dünkü kararnameyle genişletildi. Cumhurbaşkanlığı korumaları; Cumhurbaşkanı ve ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nı da koruyacak.

    Saray korumaları Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi de koruyacak.

    Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı daha önce sadece güvenlik sağlama, herhangi bir tehlike ve saldırıya karşı koruma hizmeti veriyordu. Yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı korumaları, Cumhurbaşkanı’nın, aile fertlerinin, yardımcısının, bakanların ve İdari İşler Başkanı’nın hem maddi hem de manevi şahsiyetlerini korumakla görevli olacak. Koruma görevi yurtdışında da gerçekleştirilebilecek. Korumalar, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiğini düzenleyecebilecek.

    RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME

    Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede şu Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dair şu ifadeleri yer aldı: 

    “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmakla sorumlu olacak. 

    Koruma Hizmetleri Genel Müdürü hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden ise İdari İşler Başkanına bağlı olacak. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdürün emri ve gözetiminde yerine getirecek.

    Söz konusu birimin personeli ise İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.” (HABER MERKEZİ)

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