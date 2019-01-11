Hakkında soruşturma başlatılan Oyuncu Deniz Çakır ifade veriyor
Başörtülü kadınlar hakaret ettiği iddia edilen Oyuncu Deniz Çakır ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Fotoğraf: DHA
Başörtülü kadınlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, hakkında bu sebepten ötürü başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi. (HABER MERKEZİ)
Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan açıklama
Deniz Çakır'dan Akademisyen Ceren Damar'ın öldürülmesine tepki
Erdoğan bu kez Deniz Çakır, Rutkay Aziz, Yılmaz Özdil'i hedef gösterdi
CYYK’den ‘devletin partileşmesi’ yolunda bir adım
Yasal doğum izninden önce kullanılan izin ücretsiz doğum izni kapsamında olmaz
Kürt sorununun görülmeyen yüzü: Yoksulluk!
‘Lütfen şu dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim’*
Yeniden yapılandırma!
Katledilişlerinin 100. yılında Karl ve Rosa’nın izinden...
MEB’in öğretmen vizyonu: Medyumluk mu, kahinlik mi?