İZBAN hattına kaya düştü, seferler aksadı
Kemer-Şirinyer İstasyonları arasındaki hattına düşen bir kaya parçası, ulaşımda kısa süreli aksamaya yol açtı.
Fotoğraf: DHA
İzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) hattının Kemer-Şirinyer İstasyonları arasındaki bölümüne, iki gündür süren yağışın etkisiyle yumuşayan zeminden kayan kaya parçası düştü.
Kaya parçası hatlardan birinin kapanmasına neden oldu.
Kısa süreli seferlerde aksamaya neden olan kaya, görevliler tarafından kaldırıldı.
Seferler yaklaşık 1 saat yaşanan aksamanın ardından normale döndü.
Vatandaşlar yaşanılan aksaklığı sosyal medyadan paylaşarak, yetkililerden sorun yaşanmaması için önlem almasını istedi. (İzmir/DHA)
CYYK’den ‘devletin partileşmesi’ yolunda bir adım
Yasal doğum izninden önce kullanılan izin ücretsiz doğum izni kapsamında olmaz
Kürt sorununun görülmeyen yüzü: Yoksulluk!
‘Lütfen şu dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim’*
Yeniden yapılandırma!
Katledilişlerinin 100. yılında Karl ve Rosa’nın izinden...
MEB’in öğretmen vizyonu: Medyumluk mu, kahinlik mi?