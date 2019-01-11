Akar bir kez daha "Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var" dedi

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar, 20 Aralık'taki konuşmasını tekrarlayarak "Önümüzde Menbic, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Fırat'ın doğusuna operasyon için "Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek" diyen Akar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı" ifadesini kullandı.

ABD, Türkiye ile Suriye'deki Kürtlere saldırmayacağına ilişkin anlaşma sağlanmadığı müddetçe askerlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Ankara'dan yapılan bir dizi açıklamada "Kürtleri değil YPG'yi hedef alıyoruz" denilmişti.

Akar, bu vurguyu yinelediği konuşmasında "Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor" dedi. (HABER MERKEZİ)

Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var

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