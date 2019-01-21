'Kanlı Ay' tutulması başladı

'Kanlı Ay' olarak bilinen tam ay tutulması başladı. Bu yıl boyunca başka bir Kanlı Ay tutulması yaşanmayacak. Tutulma Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın tamamında ve Batı Avrupa'nın bir kısmından görülebilecek. İngiltere, Portekiz, İspanya ve Fransa'da tam tutulmayı görebilecek ülkeler arasındayken Türkiye tam tutulmayı göremeyecek.

Tutulma 1 saat 2 dakika sürecek. Geçtiğimiz yıl 27 Temmuz'da yaşanan ay tutulması bir saat 42 dakika 57 saniye sürmüştü.

NEDEN 'KANLI AY' TUTULMASI DENİLİYOR

Güneşten gelen ışınların Ay'a giderken Dünya'nın atmosferinden geçmesi ve atmosferin bu ışınları kırmızıya çevirmesi nedeniyle bu tutulma 'Kanlı Ay' olarak adlandırılıyor. Ay, Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ile turuncu arasında bir renge bürünüyor. Ayın bu renge bürünmesinin nedeni gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor. En 'kırılgan' renk olan mavi, gündüzleri gökyüzüne rengini verirken en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA