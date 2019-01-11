Andy Murray: Avustralya Açık sonrası tenisi bırakabilirim

İskoç raket Andy Murray, bu sezonki Wimbledon'dan sonra tenisi bırakmayı düşündüğünü ancak önümüzdeki hafta başlayacak Avustralya Açık'ın son turnuvası olmasından endişe ettiğini söyledi.

3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Murray, son dönemde kalça sakatlıkları nedeniyle zorlanıyor.

Melbourne'deki basın toplantısında kararını açıklayan İskoç tenisçi, gözyaşlarına engel olamadı ve "Bu kadar acı içerisindeyken 4-5 ay daha oynayıp oynayamayacağımı bilemiyorum. Wimbledon'da yer almak istiyorum ama bunu yapabileceğimden emin değilim" dedi.

31 yaşındaki Murray, önümüzdeki hafta Avustralya Açık'ın ilk turunda 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'la oynayacak.

Eski dünya 1 numarası, Ocak 2018'de sağ kalçasından ameliyat olması sonrası yalnızca 14 maça çıkabildi.

İskoç tenisçi basın toplantısında "Kendimi iyi hissetmiyorum. Uzun süredir zorlanıyorum. 20 aydır büyük ağrılar içindeyim. Kalçamın iyileşmesi için hemen her şeyi yaptım ama faydası olmadı." ifadelerini kullandı.

İleride çiftlerde oynamayı da düşünmediğini belirten Murray, "6 ay öncesine göre daha iyiyim ama halen büyük acı duyuyorum. Belli bir seviyede oynayabilirim ama bu seviye daha önce oynadığım seviye olmaz" şeklinde konuştu. Murray daha ciddi bir ameliyat geçirme seçeneğinin de olduğunu söyledi.

Andy Murray, 2012'de ABD Açık, 2013 ve 2016'da Wimbledon'ı kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi