Gazeteci Pelin Ünker: Belgeler önüme düşse tekrar haberini yaparım

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın çocuklarının Malta’daki off-shore şirketleriyle ilgili “Paradise Papers” yazı dizisi nedeniyle 8 bin 860 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Gazeteci Pelin Ünker "Bu belgeler yine önüme düşse tekrar haberini yaparım" dedi.

Duvar'dan Hacı Bişkin ile konuşan Pelin Ülker, aldığı cezaları, “Bana verilen cezayla aynı zamanda gazetecilere ‘haber yaparken daha dikkatli olun’ mesajı verildi” sözleriyle değerlendirdi.

Ünker, “Hakim kararında benim için ‘bir daha suç işlemeyeceğine dair alınan bir izlenim’den dolayı erteleme vermediğini belirtmiş. Bu da gazetecilerin haber yapmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bana göre bunun önüne geçmek için böyle bir karar verdiler” diyor.

Binali Yıldırım'ın yazı dizisi yayımlandığı dönemde şirketlerin varlığını kabul ettiğini hatırlatan Ünker, hakkında Yıldırım ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulduktan sonra ‘hakaret ve iftira’ iddiasıyla dava açıldı.

“İlk defa ‘iftira’ suçlamasıyla karşılaşıyorum” diyen Ünker, şunları söyledi: “Bu dünyada da bir ilk olabilir. Çünkü dava dilekçesinde de şirketlerin varlığı kabul edildi. Sadece bu şirketlerin varlığının bir suç olmadığı belirtildi. Haberde bunun zaten suç olduğunu, vergi kaçırdıklarını yazmadım. Bunun etik tartışmasının yapıldığı bir haberdi. Bu yüzden iftira dedikleri hangi cümle, haberin hangi kısmı ‘iftira’ olarak değerlendirildi gerçekten anlayamadım. Haberin içerisinde iftiraya, hakarete dair hiçbir şey yok.”

“Bu belgeler yine önüme düşse tekrar haberini yaparım” diyen Ünker, “Çok farklı bir projede yine hükümet yetkililerini ilgilendiren bir haber olduğunda ‘bir daha yapma’ mesajını da veriyorlar. Bu tarz haberleri yapacağımı biliyorlar. Türkiye’de bir şeylerin gizli kalmasını istiyorlarsa bana bir ceza verip ‘ileride dikkatli ol’ mesajı vermeye çalışmış da olabilirler.” (HABER MERKEZİ)