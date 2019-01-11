11 Ocak 2019 08:31Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ocak 2019 09:11
İstanbul ve Adana'da 'FETÖ' operasyonları: 102 askere gözaltı kararı
Adana merkezli ve İstanbul'da 'FETÖ' operasyonları kapsamında 48'i muvazzaf asker olmak üzere 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA
Adana ve İstanbul'da 'FETÖ' operasyonları kapsamında TSK mensuplarına operasyon başlatıldı.
Adana merkezli 20 ilde 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlattı. (AA)