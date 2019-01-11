Üsküdar'da AKP meclis üyelerine ait üç evde 122 seçmen iddiası

2019 yerel seçimleri öncesi seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla, çok sayıda il ve ilçede sahte kayıt ve silinen kayıt iddiaları ortaya atıldı. Üsküdar seçmen askı listesine ulaşan CHP Gençlik Kolları yöneticisi Saffet Dağbakan, sosyal medya hesabından Üsküdar AKP Meclis Üyesi üç kişinin evinden 122 seçmen çıktığını iddia etti. Dağbakan iddiasını paylaştığı apartman seçmen askı listesi görüntüleriyle destekledi.

2019 Yerel Seçimlerine giderken askıda ki seçmen listelerinde insanların kabile hayatına geri döndüğü görülüyor.



Burada Üsküdar Akp Meclis Üyeleri İlyas Karayel, Süleyman Gedikoğlu’nun evindeki seçmenleri görüyoruz.



Bu ‘demokratik’ seçimlerde sadece 3 evde 122 seçmen var! pic.twitter.com/FHPft7uaLQ — Saffet Dağbakan (@SaffetDagbakan) 9 Ocak 2019

Dağbakan Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“2019 Yerel Seçimlerine giderken askıda ki seçmen listelerinde insanların kabile hayatına geri döndüğü görülüyor. Burada Üsküdar AKP Meclis Üyeleri İlyas Karayel, Süleyman Gedikoğlu’nun evindeki seçmenleri görüyoruz. Bu ‘demokratik’ seçimlerde sadece 3 evde 122 seçmen var!” (HABER MERKEZİ)

Saffet Dağbakan'ın paylaştığı seçmen listesi.

Saffet Dağbakan'ın paylaştığı seçmen listesi.