Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığına itirazlar yükseldi

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimi kazanan ve bugün yemin ederek resmen göreve başlayan Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımama kararı aldı. Paraguay, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti. Kolombiya ve Arjantin liderleri Maduro'nun yemin etmesine tepki gösterdi.

AA'nın derlediği habere göre OAS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maduro konusunu görüşmek için toplantı yağıldığı, Maduro'nun yeni hükümetinin meşruiyetini tanımama kararının 6 ret oyuna karşı 19 oyla kabul edildiği, 1 üyenin katılmadığı oylamada 8 ülkenin de çekimser kaldığı kaydedildi.

OAS'nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada ise Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclisin, Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs'ta yüzde 68'le kazandığı devlet başkanlığı seçimi ve öncesindeki sürece ilişkin ortaya koyduğu itirazlar hatırlatıldı.

Açıklamada, Ulusal Meclisin, seçimlerin "Bütün siyasi aktörlerin katılım sağlamamasından, bağımsız, adil, demokratik ve şeffaf bir süreç için gerekli uluslararası standartlar ve garantilerin yerine getirilmemesinden ötürü meşru olmadığı" yönündeki tespitleri aktarıldı.

Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin "adil, özgür, meşru ve şeffaf" şartlarda uluslararası standartlara uygun bir şekilde tekrar edilmesi istenen kararda ayrıca, OAS üyesi ülkelere uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'da "Demokrasinin yeniden tesisi için" diplomatik, politik, ekonomik ve mali adımların atılması çağrısında bulunuldu.

OAS'nin kararında ayrıca, Venezuela yönetiminden ülkedeki "insani krize" çözüm olabilecek yardımlara giriş izni vermesi de istendi.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI DUQUE'DEN OAS'IN KARARINA DESTEK

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile OAS'nin kararına destek verdi.

Duque, "Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımama kararı, Kolombiya'nın bu konudaki şikayetlerinin ve Lima Grubu'nun Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesisi için verdiği kavganın onaylanmasıdır. OAS'nin kararı, uluslararası topluma diktatörü diplomatik olarak çevreleme çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

PARAGUAY VENEZUELA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkesinin Venezuela ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

Benitez, düzenlediği basın toplantısında, Paraguay'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımayacağını belirtti. Benitez, Venezuela'daki Paraguaylı bütün diplomatların geri çağrılacağını ve Paraguay'daki Venezuelalı diplomatların da sınır dışı edileceğini söyledi.

Paraguay'ın Lima Grubu'nda da Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı aldığını hatırlatan Benitez, "Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, Venezuelalı bütün siyasi taraflar ile uluslararası bağımsız gözlemcilerin katılmadığı, demokratik, özgür ve şeffaf olmayan kanunsuz seçim sürecinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni de twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve kamu özgürlüklerinin korunması adına Paraguay, kardeş Venezuela halkı için demokrasinin en kısa sürede yeniden inşası umuduyla diktatoryal Nicolas Maduro rejimiyle diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, resmi twitter hesabından "Nicolas Maduro demokrasiyle dalga geçmeye çalışıyor. Venezuelalılar bunu biliyor, dünya bunu biliyor. Venezuela diktatörlük rejimi altında yaşıyor" paylaşımında bulundu.

Macri, Venezuelalı mevkidaşının hileyle başkanlık koltuğuna geçtiğini belirterek, Maduro'nun devlet başkanlığının uluslararası güvenirliğe sahip olmadığını ifade etti.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie de katıldığı bir radyo programında, "Venezuela'da demokrasi yok. Seçimlerin şeffaf yapılması gerekir. Her zaman Venezuelalıların demokrasiyi ve sivil özgürlükleri yeniden tesis etmeleri için mücadele etmeye çalıştık" dedi.

Geçen hafta da Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamış ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde bugün düzenlenen törende yemin ederek görevine başlamıştı. (DIŞ HABERLER)

Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti