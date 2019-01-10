10 Ocak 2019 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü.
Fotoğraf: DHA (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. (AA)
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