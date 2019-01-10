10 Ocak 2019 21:44Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ocak 2019 22:34
Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Datça'nın 208 kilometre açığı olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
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Fotoğraf: Wikimedia Commons
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 208 kilometre açığında 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)