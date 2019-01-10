KRAL TV'nin 1 Şubat'ta kapanacağı iddia edildi
Doğuş grubuna ait Kral TV'nin 1 Şubat'ta yayın hayatına veda edeceği belirtildi. İddiaya göre, gelişme kanal çalışanları tarafından doğrulandı.
Kral TV logosu
Doğuş yayın grubununa ait Kral TV'nin 1 Şubat'ta yayın hayatına veda edeceği iddia edildi. Medyatava'nın haberine göre, iddia, kanal çalışanları tarafından doğrulandı.
NTV Spor’un ardından Doğuş Yayın Grubu’nun bir kanalı daha kapanıyor. Medyatava’da yer alan habere göre bugün kanalın çalışanlarına Kral TV’nin 1 Şubat itibariyle kapanacağı açıklandı.
Geçen aylarda küçülmeye giden kanalın yayın hayatına artık dijitalden devam edeceği belirtildi.
Türkiye’nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında Cem Uzan tarafından kurulan Kral TV, uzun yıllar düzenlediği yüksek prodüksiyonlu ödül törenleriyle adından sözettirmişti. 2008 yılında Doğuş Yayın Grubu bünyesine katılan Kral TV’nin ekibinin büyük kısmıyla yolların ayrılacağı, kanalın yöneticisi Mehmet Akbay'ın (Gezegen Mehmet) ise dijital yapılanmada görevine devam edeceği öğrenildi. (MEDYA SERVİSİ)