Asgari ücret desteğini devam ettirecek teklif komisyondan geçti

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesinin de yer aldığı "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AA'nın haberine göre, Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

"Asgari ücret desteği” işverenin ödemesi gereken asgari ücretin bir kısmının genel bütçeden ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasıdır. Bunun anlamı da emekçilerin bir ceplerine giren ücretin patronlardan değil; vergi, işsizlik sigortası primi vs. ile diğer ceplerinden alınan parayla karşılanacağıdır. (HABER MERKEZİ)