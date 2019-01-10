11 Ocak Cuma günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği ilçeler

Günlerdir pek çok kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle:

SAMSUN TEKKEKÖY

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi. Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

MARAŞ'TA DÖRT İLÇE

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde Cuma günü tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

BİNGÖL KARLIOVA

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi.

Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

10 Ocak Perşembe günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği yerler

İstanbul için yarın (11 Ocak) kuvvetli yağış uyarısı