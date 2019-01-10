10 Ocak 2019 19:28
Almanya Başbakanı Angela Merkel Atina'da
Almanya Başkanı Angela Merkel, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüştü.
Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. (AA)
ETİKETLER: Angela MerkelAleksis ÇiprasAlmanyaYunanistan
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