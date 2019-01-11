HDP’de Batı belirsizliği, CHP’den 'aday çıkarın' önerisi

Birkan BULUT

Ankara

HDP’nin yerel seçim stratejisi netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki seçimler için 7 Kürt partisiyle ittifak açıklayan HDP’nin 12 ilçede bu partilerden aday göstereceği öğrenildi. Tabanda da tepki olduğu belirtilen batıda aday gösterilmemesi konusunda ise henüz karar verilmedi. Ancak CHP’den muhafazakar Kürtlerin AKP’ye oy vereceği gerekçesiyle HDP’ye batıda da aday çıkarma önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

HDP yerel seçimlere ilişkin izleyeceği yolu doğuda Kürt partileriyle ittifak, batıda aday göstermeme, demokrasi güçlerine destek olarak belirlemişti. Geçtiğimiz günlerde 7 Kürt partisiyle birlikte seçimlere gireceğini ilan eden HDP, batıdaki izleyeceği yol konusunda ise çeşitli zorluklar çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere batı metropollerinde aday çıkarmayacağı konuşulan HDP’de, özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi ve CHP’nin tutumu nedeniyle tabanda aday çıkarmamaya tepki olduğu ifade ediliyor. Bu konuda batıda sadece belediye meclislerinde aday çıkarma ve her yerde aday çıkarma şeklinde iki görüş bulunuyor. Ancak son yapılan tartışmaların ardından henüz bir karar verilmiş değil.

Ayrıca CHP’den batıdaki seçim çalışmalarına ilişkin henüz son kararını vermeyen HDP’ye bu konuda bir öneride bulunulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre CHP’li yöneticiler, batıdaki muhafazakar Kürt oylarının AKP’ye gidebileceği gerekçesiyle HDP’nin batıdaki büyükşehirlerde aday çıkarmalarını önerdi.

KÜRT İTTİFAKINDAKİ PARTİLERE 12 İLÇE

HDP’nin Kürt illerinde Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) olmak üzere 7 partiyle yaptığı ittifakın ayrıntıları da netleşti. Buna göre HDP yerel seçimlerde 12 ilçede bu partilerin temsilcilerini aday gösterecek. Ancak hangi ilçelerin ittifak partilerine verileceği konusunda çalışmalar hala sürüyor. Ayrıca belediye meclislerinde de ittifak partilerinin adaylarına yer verilecek.