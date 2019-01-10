LGBTİ+ bireye doktor tacizi davası yeniden görüldü ve kazanıldı

Kayseri’de gittiği hastanede çocuk yaşta muayene sırasında bir profesörün tacizine maruz kalan bir LGBTİ+ Kayseri’de açtığı davanın beraatla sonuçlanmasının ardından Pembe Hayat Derneği ile Ankara’da açtığı davayı kazandı. Kazanılan davanın diğer davalara emsal olması bekleniyor.

Kayseri’de çocukken gittiği hastanede muayene sırasında bir profesör doktorun tacizine maruz kalan bir LGBTİ+ ilk önce Kayseri’de bulunan Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, ancak sanık bu mahkemede beraat almıştı. Daha sonra Pembe Hayat avukatı Emrah Şahin vasıtasıyla Ankara Bölge Adliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanık doktorun beraat kararı bozuldu. Profesör cinsel taciz suçundan suçu sabit bulunarak ceza aldı ve bu ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Dava boyunca sanık ve sanık avukatı tarafından homofobik söylemlerin hedefi olan LGBTİ+ birey, yaşadığı psikolojik travma nedeniyle Kayseri’yi terk etmek ve aynı zamanda okuduğu okulu da bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

‘EMSAL OLMASINI İSTİYORUZ’

Pembe Hayat avukatı Emrah Şahin Ankara 22 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 100 bin TL’lik davanın buna benzer mağduriyet yaşayanlara emsal olmasını istediğini söyledi. Davacının cesareti ve kararlılığının cinsel taciz mağduru olan herkese ilham vermesini istediklerini, bu nedenle bu davaya önem verdiklerini belirtti.

Av. Emrah Şahin; sanığın hastasını cinsel tacize maruz bıraktığı halde, hala aynı özel hastanede çalışıyor olduğunu, hastaneye, Türk Tabipler Birliği’ne ve Kayseri Tabipler Odası’na yazı yazdıklarını ve cevap beklediklerini, çocuk yaştaki hastasını taciz eden bir doktorun halen görevde olmasının sakıncalı olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)