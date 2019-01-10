Aydın’daki Sosyal-İş üyesi otobüs şoförleri işe iade davasını kazandı

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ’de çalışan otobüs şoförleri işe iade davasını kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ’de çalışan otobüs şoförleri, 5 Temmuz 2018’de DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasında örgütlendi.

Sendika yetki almasına rağmen sendikaya üye olan 8 işçi işten çıkarıldı. İşçiler 1 Ağustos 2018’de sendikayla beraber işe iade davası açtı.

Ayrıca işçiler Aydın Kent Meydanı’nda çadır kurarak direnişe geçti. Direnişlerinin 186. gününde otobüs şoförlerinden Okan Arslan, Metin Ayen ve Ümit Gündar için karar çıktı.

Aydın 1. İş Mahkemesi, 4 aylık brüt ücret tutarında tazminat ödenmesine ve işe iadelerine karar verdi.

Sosyal-İş Sendikasının avukatı Halil Dönmez, “Biz sendika üyesi arkadaşlarımızın davalarında ve emek mücadelesinde haklı olduklarını biliyorduk. Bu haklılığımız mahkemenin aldığı işe iade kararlarıyla da tespit ve ispat edildi. İşveren arkadaşlarımızı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarmıştı. İlk raundu 4 arkadaşımızın davasını kazanarak tamamladık, bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Diğer 4 arkadaşımızın duruşması da mart ayında görülecek. Onların davasının da bu arkadaşlarımızınki gibi işçi sınıfının kazanımıyla sonuçlanacağını umuyoruz ve biliyoruz” dedi. (Aydın/EVRENSEL)