Cemal Kaşıkçı’nın adını sokağa verdiler

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi üyesi bir grup, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının yüzüncü gününde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yaptı. Daha sonra Kaşıkçının öldürülmeden önce geçtiği sokağa sembolik olarak ‘Cemal Kaşıkçı Sokağı’ adı verildi.

Grup adına açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kampanya sorumlusu Göksu Özahıshalı, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım ayında Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerden soruşturma talep edeceğini söylemiş, her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aralık ayında Birleşmiş Milletleri de devreye sokabileceklerini belirtmişti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi olarak 3 aydan uzun bir süre önce katledilen Kaşıkçı için BM’den soruşturma talep edilmesine yönelik çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi (İstanbul/DHA)