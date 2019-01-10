10 Ocak 2019 17:16Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ocak 2019 17:32
İstanbul için yarın (11 Ocak) kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Yalova ve Bursa'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/DHA
Meteoroloji'den yarın (11 Ocak) İstanbul, Yalova ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara bölgesinin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cuma günü İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskınlı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi. (İstanbul/DHA)
ETİKETLER: Hava DurumuMeteoroloji
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