Bucak’ta fabrikada yağ sobası patladı: 2’si ağır, 6 işçi yaralı
Bucak'ta, fabrikada kullanılmış yağların yakıldığı soba patladı. İşçilerin üzerlerine kızgın yağlar sıçradı. 2'si ağır yaralı. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: DHA
Burdur Bucak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı soba patladı.
Kullanılmış yağların yakılmasıyla ısıtma sağlayan soba, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Sobanın içindeki kızgın yağların üzerine sıçradığı işçilerden Makbule K., Bedriye G., Hüseyin T., Zeynep A., Ali A. ve Mehmet G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Hüseyin T. ve Zeynep A.’nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır, “Hastanemize intikal eden işçilerden 2’sinin yanık merkezinde tedavi edilmesi için ambulans helikopter istedik. İzmir'e sevk edilecekler.
Diğer 4 yaralıdan 3’ü hafif, 1 yaralıyı ise hastanemize yatırarak tedavisini yapacağız” dedi. (Bucak/DHA)