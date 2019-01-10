İHD: Baskı gören gazetecilerle dayanışmaktan vazgeçmeyeceğiz

İHD İstanbul Şubesi’nin 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada “Otoriteye biat etmeden özgür basın faaliyeti sürdürmeye gayret eden gazetecilerin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz” denildi.

10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” ve basın özgürlüğü, halkın gerçekleri öğrenmesi, demokrasinin olmazsa olmazı olduğu belirtilen açıklamada “Türkiye’de gazeteciler; güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle işsizlik, ekonomik zorluklar ve bunun yanında yazıları ve yaptıkları haberler nedeniyle sansür, baskı, tehdit, soruşturma, ceza ve tutuklama kıskacında yaşamaya zorlanıyorlar ve işlerini yapmaları engelleniyor” denildi.

Tutuklu gazeteci sayısı gün be gün değişmekle birlikte, gün itibariyle 142 gazetecinin halen tutuklu ve özgürlüğünden yoksun olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek haberleri ve yazıları nedeniyle, ‘terör örgütü üyeliği’nden ‘Cumhurbaşkanına hakaret’e kadar değişik suçlamalarla karşılaşıyorlar, baskı ve hakarete maruz kalıyorlar, hatta hedef gösteriliyorlar.”

“Muhalif basın kuruluşlarının da kapatma, baskı ve tehditlere maruz kaldığı Türkiye'de, basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değil” denilen açıklamada, “Ancak insan hakları savunucuları olarak; basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü talep etmekten, bu özgürlükler için mücadele etmekten ve baskıya maruz bırakılan gazetecilerle dayanışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Katledilen tüm gazeteciler şahsında, 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınıp işkence edilerek öldürülen Metin Göktepe’yi sevgi ve saygıyla bir kez daha anıyor, tüm zorluklarına rağmen otoriteye biat etmeden özgür basın faaliyeti sürdürmeye gayret eden gazetecilerin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)