10 Ocak 2019 16:23

Karlov suikastı davasında sergi organizatörü savunma yaptı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Karlov suikastı davasında sergi organizatörü savunma yaptı

Fotoğraf: DHA

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    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin davada savunma yapan ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya’ fotoğraf sergisinin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, suikastla bir ilgisinin bulunmadığını, sergi için kimseden talimat almadığını söyledi.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) avukatı katıldı.

    Çağdaş Sanatlar Merkez'inde suikastın düzenlendiği ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya’ fotoğraf sergisinin organizatörü, sanıklardan Mustafa Timur Özkan savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, FETÖ ya da suikastla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

    Sergi projesinin kendisine ait olduğunu bildiren Özkan, serginin düzenlenmesine ilişkin talebin ise Rus Büyükelçiliği yetkililerinden geldiğini söyledi.

    Özkan, “Suikastı kimin yaptırdığını bilemem. Benim bildiğim sergiyi FETÖ'nün yaptırmadığıdır. Sergiyi ben düzenledim. Bunu yaparken de hiçbir yerden talimat almadım. Serginin fikri ve konsepti tamamen bana ait. Örgüt talimatıyla yapılmış bir etkinlik değil. Emekli mimarım. Hobilerimin başında seyahat gelmektedir. Rusya üzerine yayımlanmış iki kitabım var. Dini ve illegal bir örgütle iş birliği içinde olmakla suçlanıyorum. Bu, benim açımdan sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda utançtır. Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edilmiştir” diye konuştu.

    ‘İFTAR OLMAYINCA BİZİM SERGİ SEÇİLDİ’

    Serginin hikayesinin 2011 yılına kadar uzandığını anlatan Mustafa Timur Özkan, “Bu sergi, ilkini Moskova'da düzenlediğimiz sergilerin ikincisiydi. Serginin amacı Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı sağlamaktı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorduk” dedi.

    Uygun sponsor bulamadıkları için sergiyi bir süre açamadıklarını, serginin Rusya Büyükelçiliğinin talebi ve sponsorluğuyla düzenlenebildiğini söyleyen Özkan, suikastın böyle barışçıl bir sergi sırasında düzenlenmesinin kendisi açısından talihsiz bir tesadüf olduğunu ifade etti.

    İddianamede, FETÖ'nün suikast için ilk önce AKP iftarını seçtiğinin belirtildiğini kaydeden Özkan, savunmasını şöyle sürdürdü:

    “İddianamede suikaste ilişkin hazırlıkların 2016 Şubat'ında başlandığı, bu amaçla Altıntaş'ın 27 Haziran 2016 tarihinde AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 9. Büyükelçiler İftar Programı'na koruma kılıfı altında katılarak Karlov'u öldürmek için hazırlıklar yaptığı, ancak büyükelçinin yurt dışına gitmesi nedeniyle programa katılmadığı için suikast girişimin iptal edildiği anlatılıyor. Burası olmayınca saldırı bizim düzenlediğimiz sergide gerçekleşmiş. AKP iftarını ‘FETÖ’nün düzenleyemeyeceği ortada. FETÖ, AKP iftarını seçtiği gibi, bizim sergiyi de seçmiş olamaz mı? Bizim serginin FETÖ'nün talimatıyla düzenlendiği kanaatine nasıl varılmış? Hakkımdaki iddiaları asla ve asla kabul etmiyorum.”

    ‘TARİHİ RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ SEÇTİ’

    Saldırının düzenlendiği serginin açılış tarihinin, Moskova'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiğine yönelik iddiayı da kabul etmeyen Özkan, 19 Aralık tarihinin Rus Büyükelçiliğince seçildiğini söyledi.

    Suriye konulu toplantıdan haberi dahi olmadığını ifade eden Özkan, “Serginin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a ertelenmesi tamamen Rusya tarafının tercihi. Biz o tarihte 4 sergi düzenledik. Dördüne de 16 Aralık Cuma için program hazırladık. Ruslar kendi protokol mensuplarını davet edebilmek için farklı bir açılış tarihi talep ettiler. Bir açılış kokteyli düzenlemek istediler. Serginin 20 Aralık'taki Moskova zirvesiyle bir ilgisi yok. Karar Rusların talebi üzerine alındı. Benim bir dahlim yok” dedi.

    Özkan, Çağdaş Sanatlar Merkezinde ‘Gezginlerin Objektifinden Çankaya’ isimli organizasyon için tahsis edilen salonun kullanımında değişiklik yapıp, ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya’ isimli sergi için kullanılmasını sağladığı yönündeki iddiayı da reddetti. ‘Gezginlerin Objektifinden Çankaya’ sergisinin belediyenin fotoğrafları beğenmemesi nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Özkan, boş kalmasının prestij kaybına yol açacağını düşünerek, salonun ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya’ sergisinde kullanılması konusunda öneride bulunduğunu anlattı.

    ‘BÖYLE BİR TALİMAT YOK’

    Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ı tanımadığını söyleyen Özkan, suikastın ‘FETÖ’nün tepe yöneticilerinden olan ve halen ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği, suikast için Guru Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ile kendisinin görevlendirildiği iddiasını da reddetti. Özkan, “Şerif Ali Tekalan ile bir irtibatım yok. Tekalan'dan bana doğrudan ya da Aydınbaş aracılığıyla bir talimat geldiğine dair iddianamede bilgi yok. Böyle bir talimat da yok” savunmasında bulundu.

    Mustafa Timur Özkan, Şerif Ali Tekalan ile para trafiğinin, Tekalan'ın Türkiye Gezginler Kulübüne gönderdiği üyelik aidatından ibaret olduğunu, söz konusu kulübün de fotoğraf sergisiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

    Hayrettin Aydınbaş ve eşini sahibi oldukları dergiden dolayı tanıdığını, Aydınbaş'ın geçmişine ilişkin bilgisinin olmadığını öne süren Özkan, “Aydınbaş ile yüz yüze görüşmemiz 5 veya 6'yı geçmez. Ayrıca yazar yayıncı ilişkisi kapsamında mail trafiğimiz de oldu. Bunun dışında başka bir ilişkimiz olmadı” dedi.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ı yönlendirdiği iddiasını da reddeden Özkan, “Altıntaş'ın beni 'tarafgiradam' rumuzuyla takip etmesi benim bilgim dışında. Daha sonra hesabımı kapattım. Bugünkü aklım olsa kapatmazdım. ‘tarafgiradam’ rumuzunu kullanan katil de yeni takipçilerimden biridir. Acemi bir Twitter kullanıcısıyım. Katille iş birliğim olsa herkese açık bir hesaptan iletişim yürütmem. Ben de sahte bir isimle hesap açarak haberleşebilirdim” ifadesini kullandı.

    Mahkeme başkanının, serginin açıldığı 19 Aralık tarihini kendisinin önerdiğine yönelik elçilik yetkililerine gönderdiği maili hatırlatması üzerine Özkan, Rusların açılış kokteyli için 17 Aralık tarihini seçtiğini, bugünün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 19 Aralık'ın daha uygun olacağını düşünerek söz konusu maili gönderdiğini söyledi.

    Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor. (AA)

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