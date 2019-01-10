HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?

Halkların Demokratik Partisi(HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak Meclis gündemine taşıdı.

Gergerlioğlu soru önergesinde Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye raporuna göre, Türkiye’nin basın özgürlüğünde 180 ülkede 157’nciliğe gerilediğini belirterek “Örgüte göre olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle çok sayıda basın kuruluşu kapatılırken çok seslilik yalnızca az satan ve hedef alınan birkaç basın kuruluşuna indirgendi. Türkiye'nin dünyadaki en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu belirten RSF, gazetecilerin yargılanmadan önce bir yıl hapiste tutulduğunu, uzun cezaların bir norm haline geldiğini, bazı durumlarda gazetecilerin af ihtimali de bulunmadan müebbette mahkum edildiğini yazdı. RSF, kapatılan medya kurumlarının karara etkili bir şekilde itiraz etme şansı bulunmadığını ve hukukun üstünlüğünü vurguladı” dedi.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU’NUN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR