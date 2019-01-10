HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çalışamayan gazeteci sayısı kaçtır?
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a işsizlik sebebiyle çalışamayan gazeteci sayısını sordu.
Fotoğraf: Evrensel
Halkların Demokratik Partisi(HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorarak Meclis gündemine taşıdı.
Gergerlioğlu soru önergesinde Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye raporuna göre, Türkiye’nin basın özgürlüğünde 180 ülkede 157’nciliğe gerilediğini belirterek “Örgüte göre olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle çok sayıda basın kuruluşu kapatılırken çok seslilik yalnızca az satan ve hedef alınan birkaç basın kuruluşuna indirgendi. Türkiye'nin dünyadaki en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu belirten RSF, gazetecilerin yargılanmadan önce bir yıl hapiste tutulduğunu, uzun cezaların bir norm haline geldiğini, bazı durumlarda gazetecilerin af ihtimali de bulunmadan müebbette mahkum edildiğini yazdı. RSF, kapatılan medya kurumlarının karara etkili bir şekilde itiraz etme şansı bulunmadığını ve hukukun üstünlüğünü vurguladı” dedi.
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU’NUN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR
- Türkiye genelinde basın kartı olan basın mensubu sayısı kaçtır?
- 2002 - 2019 yılları arasında yıllara göre basın kartı almak için başvuru yaptığı halde ret kararı alan basın mensubu sayısı kaçtır?
- 2002-2019 yılları arasında yıllara göre basın kartı iptal edilen basın mensubu sayısı kaçtır? Bu iptaller hangi gerekçelerle yapılmıştır?
- 2002-2019 yılları arasında yıllara göre cezaevinde olan basın mensubu sayısı kaçtır? Bu basın mensuplarının cezaevinde olma gerekçeleri nelerdir?
- Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün son açıkladığı rapora göre Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Endeksine göre 180 ülke içerisinde 157. sırada olmasının sebepleri nelerdir?
- Cumhurbaşkanına ve Başbakana hakaret suçlamasıyla yargılanan ve ceza alan basın mensubu sayısı kaçtır?
- 2018 yılında devlet gelirleriyle hangi basın yayın kuruluşlarına reklam, ilan vb desteklemeleri yapılmıştır? Destekleme yapılan basın yayın kuruluşlarının destekleme miktarına göre sıralanmış listesi kamu oyuyla paylaşılacak mıdır?
- 2016-2019 yılları arasında kapatılan basın yayın kuruluşu sayısı kaçtır?
- Türkiye Çalışan Gazeteciler gününde işsizlik sebebiyle Çalışamayan Gazeteci sayısı kaçtır?
- Türkiye'de yerel gazeteciliğin desteklenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?