Açık bırakılan rögara düşen 82 yaşındaki kadını mahalleliler kurtardı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde belediyenin açtığı rögara düşen 82 yaşındaki Asiye Çetin ölümden döndü. Dün akşam saatlerinde altyapı çalışmaları nedeniyle belediyenin açtığı rögarı karanlıkta fark etmeyen Asiye Çetin çukura düştü. Belediyenin açık unuttuğu ve çalışma çevresinde hiçbir uyarı veya önlem işaretinin bulunmadığı rögara düşen Çetin'i mahallede yaşayan yurttaşlar kurtardı. Çukura düştüğünü fark edenler sayesinde kurtulan Asiye Çetin hastaneye kaldırıldı. Bugün taburcu olan Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından tepkilerini dile getiren bir mahalle sakini, "Altyapı çalışması diye yola çıkıp günlerdir kapatmadığınız rögara düşen Asiye Teyzemizin vebalini nasıl ödeyecekler!” şeklinde konuştu. Bu tür ihmallere daha ne kadar devam edileceğini soran yurttaş, “Asiye teyzemize geçmiş olsun diyerek acil şifalar diliyorum” dedi. (Denizli/EVRENSEL)