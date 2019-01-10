2 madencinin ölümünde patrona beraat

Antalya’nın Kemer ilçesinde, metan gazı sızıntısı sebebiyle 2 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayeti davasında, 3 sanık 5’er yıl, 1 sanık 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, maden ocağı ortağı ise beraat etti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasında konuşan Maden Ocağı Ortağı Muhammed Murat Bal, ölen işçilerden Levent Korkmaz’ın ailesi ile maddi-manevi ilgilendiklerini ve uzlaşma sağladıklarını, Esen Çavuş’un ailesiyle ise uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi. Bal, kusuru olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Mühendis Fevzettin Bayramoğlu, Ateşleyici Şevki Kocabıyık, Daimi Nezaretçi Emre Tutsak, İş Güvenliği Uzmanı Yücel Er de beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Tutsak, Fevzettin Bayramoğlu ile Şevki Kocabıyık’ı 5’er yıl, Yücel Er’i ise 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Maden ocağı ortaklarından Muhammed Murat Bal ise beraat etti.

Maden ocağının ortaklarından Bal’ın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. (Antalya/DHA)