Fransa: Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz

ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin askeri olarak Irak ve Suriye'de bulunduğunu ve Suriye'den siyasi çözüm bulununca çekileceğini açıkladı. ABD'nin çekilme kararının YPG'nin öncülüğündeki SDG'yi güç duruma düşürdüğünü belirten Le Drian, "Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz. Onlar sahada IŞİD'e karşı mücadele ediyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ciddi bir karar çünkü SDG'yi çok zor duruma düşürüyor. Dolayısıyla uluslararası seviyede müttefiklerimizle onların güvenliğini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kulllandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, CNEWS televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. IŞİD'in Suriye'nin bir bölümünde ve Irak'ta hala varlığını devam ettirdiğini belirten Le Drian, IŞİD'e karşı mücadelenin bitmediğini ifade etti.

'SURİYE'DE SDG BİZİM EN BÜYÜK MÜTTEFİKİMİZ'

Fransa'nın temel hedefinin IŞİD ile mücadele olduğunu söyleyen Le Drian, "Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz. Onlar sahada IŞİD'e karşı mücadele ediyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ciddi bir karar çünkü SDG'yi çok zor duruma düşürüyor. Dolayısıyla uluslararası seviyede müttefiklerimizle onların güvenliğini sağlamamız gerekiyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Suriye'den çekileceğiz

AA'nın aktardığına göre Rusya'nın Beşşar Esad rejimini desteklediği için siyasi sorumluluğu olduğunu belirten Le Drian, Suriye'de barışın tesis edilebilmesi için askeri değil siyasi çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

'FRANSA SURİYE'DEN SİYASİ ÇÖZÜM BULUNUNCA ÇEKİLECEK'

Le Drian, "Irak’ta varız, Amerikalıları desteklemek için Suriye'de de mütevazı şekilde varız. Siyasi bir çözüm bulununca elbette (Suriye'den) çekiliriz" dedi. Le Drian, gelecek günlerde Irak'ta temaslarda bulunacağını da dile getirdi.

1100 askeri ve özel birlikleriyle Suriye’de bulunan Fransa, ABD’nin çekilme kararıyla zor bir duruma düştü. Ordusunun ana gövdesini Afrika’da farklı operasyonlarda seferber eden Cumhurbaşkanı Macron şu ana kadar ABD’nin lojistik desteği ile operasyonlara katılıyordu. (DIŞ HABERLER)

Avrupa'nın Gündemi | ABD’nin Suriye kararı denklemi bozacak