10 Ocak 2019 15:38Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ocak 2019 15:43
SODEV’den 3. Havalimanı işçilerine insan hakları ödülü
SODEV’in 2018 yılı İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü 3. Havalimanı işçilerine verildi.
Fotoğraf: SODEV
SODEV’in 2001 yılından beri düzenli olarak verdiği “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü” bu yıl da düzenlenecek olan bir törenle sahiplerine teslim edilecek.
Ödül jürisi, “2018 SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü”nü, 3. Havalimanı işçilerine vermeyi kararlaştırdı.
3. Havalimanı işçilerine ödülleri 11 Ocak 2019 Cuma günü, Taxim Hill Otel’de, saat 18:00’de düzenlenecek olan ödül töreniyle verilecek. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: SODEV
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