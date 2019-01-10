Halkevleri’nden Danıştay’a itiraz

Danıştayın, Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünü kaldırma kararına itiraz edildi.

İtiraz öncesi Danıştay önünde yapılan açıklamada, konuşan Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, Halkevleri’nin insanların içinde özgürce ürettikleri, dayanışmayla güçlendikleri bilim ve sanatla buluştuğu bir mücadele kültürü olduğunu söyledi. Bu mücadele kültürünü 87 yıldır var ettiklerini belirten Aktaş, “Bu iktidar 2000’lerden beri kamusal olan ne varsa hepsini özelleştirdi ranta ve talana açtı. Halkevleri halkın haklarını savunan bir çizgiyle buna karşı muhalefet etti. Bugün burada olmamızın asıl sebebi Halkevleri’nin muhalefet evleri olmasıdır. Halkevleri’nin bitmez tükenmez mücadele kültürüdür. Bunu da onurla sahipleniyoruz” diye konuştu.

HDP milletvekili Oya Ersoy ise “Bugün buradaki dava kamuyu talan edenlere karşı kamuyu savunanların davasıdır. İktidarlar gider Halkevleri kalıcıdır. Biz gerici piyasacı bir kamu oluşmasına karşı bugüne kadar mücadele ettik bundan sonra da mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Bursa Milltvekilli Orhan Sarıbal “87 yıllık Halkevleri’nin kamu yararı ilkesi kaldırılmak isteniyor ama aynı iktidar futbol takımlarının borçlarını gidermek için kamu yararını önceliyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)