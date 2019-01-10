10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaralanan Karakoç'a tazminat ödenecek

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Ankara 4. İdare Mahkemesi, 10 Ekim Ankara Katliamı'nda sol bacağından yaralan Uğur Erman Karakoç'a 416 bin 877 lira 53 kuruş maddi, 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

BAKANLIK VE VALİLİK TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan iki büyük patlamada yaralanan Uğur Erman Karakoç, "Patlamada gerekli önlemleri almayarak zararın oluşmasında kusurlu bulduğu" İçişleri Bakanlığına ve Ankara Valiliğine 5 bin TL'lik maddi tazminat, 150 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. 23 Kasım 2018'de kararını açıklayan Ankara 4. İdare Mahkemesi kararında Karakoç'un maddi ve manevi tazminat istemini kabul ederek İçişleri Bakanlığının ve Ankara Valiliğinin tazminatı ödemelerine hükmetti.

Mahkeme kararında, “Canlı bomba ile gerçekleştirilen patlama olaylarının çok sayıda vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına sebep olduğu göz önüne alındığında, olay nedeniyle yaralanan davacının maddi ve manevi zararlarının sosyal risk ilkesi uyarınca davalı idarece tazmin edilmesi gerekmektedir.” dedi. Mahkeme, Manisa Kirazoğlu devlet Hastanesi ve mahkeme tarafından atanan bilirkişinin Karakoç'a verdiği yüzde 43 oranında engelli raporunu hükme esas sayarak 416 bin 877 lira 53 kuruş maddi zararın Bakanlık ve Valilikce Karakoç'a ödenmesine karar verdi.

“Terör eyleminden dolayı ortaya çıkan manevi zarar sebebiyle hükmolunacak manevi tazminatın duyulan elem ve ızdırabı giderecek bir oranda zenginleşmeye yol açmayacak miktarda saptanması gerektiğine” dikkat çeken mahkeme, manevi tazminat istemini de kısmen kabul etti. Mahkeme, 20 bin TL manevi tazminatın Karakoç'un davalı idareye tazminat talebiyle başvurduğu 7 Aralık 2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.

Karar istinaf mahkemesinden sonra kesinleşecek.

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