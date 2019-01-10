'Ceren Damar cinayetiyle üniversitelerdeki çöküş gözler önüne serildi'

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın öldürülmesiyle üniversitelerde yaşanan çöküşün bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti. Üniversitelerde yaşananlara ilişkin rapor hazırlayan CHP’li Bingöl, “Her geçen gün artan üniversiteli işsizliği, akademisyenlere dönük yapılan itibarsızlaştırma politikaları, kendini Araştırma Görevlisi Ceren Damar cinayetinde bir kez daha gösterdi” dedi. Bingöl, son 10 yılda öğrenci sayısının 3 kat arttığına, 130 yeni üniversite açıldığına ama eğitimin niteliğindeki düşüşün ve yaşanan sorunların önüne geçilemediğine dikkat çekti.

'NİCELİK ARTTI NİTELİK DÜŞTÜ'

Bingöl’ün hazırladığı raporda şu verilere yer verildi:

AKP ile 16 yılda 130 yeni üniversite kurulurken, öğrenci sayısı ise 3 kat artarak 7 milyonu geçti. Üniversite ve fakülte sayılarında artışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların yetersizliği nedeniyle lisans eğitiminin niteliğinde düşüş oldu. Devlet üniversitelerinde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci bulunurken akademisyen sayısı 134 bin 689’da kaldı.

EN İYİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA YOKUZ

Üniversitelerdeki eğitimin niteliği düştükçe, Türkiye’deki üniversitelerin dünya üniversiteleri arasındaki sıralaması da hızla düştü. 2000’li yılların başında dünya sıralaması içinde ilk 500’e giren üniversiteler mevcutken, 2018 yılı itibariyle dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e Türkiye’den hiçbir üniversite giremedi. Eğitimin kalitesi hızla düşerken, akademiye dönük baskılar bilimsel üretimin de gerilemesine sebep oldu. 2006 yılında bilimsel yayınlara yapılan 151 bin atıf kayıtlara geçerken bu sayı 2012’de 16 bine kadar düştü. Yani yayınların önemli bir kısmı uluslararası bilim ortamında ilgi çekemiyor. OECD ülkelerinde üniversite mezunlarının işsizlik oranı yüzde 5.8 iken Türkiye’de bu oran yüzde 12.7’ye yükseldi.

BARINMA EN ÖNEMLİ SORUN

Üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri barınma ihtiyacı. 2016 verilerine göre, Türkiye’de yüksek öğrenim öğrencileri için 766 devlet yurdu mevcut. Bu yurtlardaki yatak kapasitesi ise 629 bin. 7 milyonu aşan öğrenci sayısı dikkate alındığında yurtlarda 12 öğrenciye bir yatak düşmekte.

OHAL İLE AKADEMİ İTİBARSIZLAŞTIRILDI

OHAL boyunca 6 bin 81 akademisyen üniversitelerden ihraç edildi. OHAL sürecinde üniversitelerde çalışan 6 bin kişi işsiz kaldı, 65 bin üniversite öğrencisi ise başka okullara nakil olma, bölümlerde ve derslerde denklik, yeni kayıt olacakları üniversiteye kayıt ücreti ödeyip ödememe karmaşası yaşadı.

YENİ CİNAYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ

Üniversitelerde iktidar eliyle sürdürülen bu kuşatma devam ederse yeni cinayetlerin önüne geçilemeyeceğini vurgulayan CHP’li Bingöl şunları söyledi; “Ceren Damar cinayeti politiktir, arkasında ve önünde yüzlerce sebep barındırmaktadır. Bu açıdan üniversitelerde yaşanan bu kuşatma neden ve sonuçları ile irdelenmelidir.” YÖK eliyle üniversitelere yapılan müdahalelerin iktidarın çıkarlarını gözeten bir işlevde olduğuna vurgu yapan Bingöl “Bilimsel üretimin tasfiyesi, üniversitelerin piyasaya teslim edilmesi, akademide yürütülen itibarsızlaştırma politikalarının tümü iktidarın üniversitelere uyguladığı kuşatmanın bir ürünüdür. Gençliği dönüştürmeye, dönüştüremediklerini ise sindirmeye çalışan bu kuşatmaya karşı mücadele edilmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)