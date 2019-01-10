Karamürsel'de cinsel istismarla suçlanan öğretmenin davası görüldü

Kocaeli'de Karamürsel Ereğli Güzelkıyı Ortaokulunda, öğrencilerine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin ilk duruşması görüldü. Cinsel istismarla suçlanan öğretmen okula müdür yardımcısı olarak dönmüştü.

Karamürsel Ereğli Güzelkıyı Ortaokulunda öğretmen D.Ö'nün geçtiğimiz yıl Mart ayında derste öğrencilerine cinsel istismarda bulunması, bir öğrencinin durumu annesine anlatmasıyla ortaya çıkmıştı. Annenin okula şikayeti üzerine 20 gün ortadan kaybolan D.Ö, okula müdür yardımcısı olarak dönünce yaşanan durum gazetemizin manşetinde yer buldu. Haberimizin ardından ailelerin de şikayetiyle tutuklanan D.Ö, 13 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, istismar davasına taraf oldu ve D.Ö hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla kamu davası açıldı. İlk duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya mağdur durumunda bulunan iki kız öğrencinin katılmaması üzerine 17 Nisan Çarşamba günü saat 9.30'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Karamürsel Ereğli Güzelkıyı Ortaokulunda bir öğrenci, annesine Öğretmen D.Ö’nün ders esnasında öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Okul yönetimiyle görüşen anne “İlgileneceğiz” cevabı aldı. Görüşmeden sonra 20 gün ortada görünmeyen öğretmen, sonra okula müdür yardımcısı olarak döndü. Olayın örtbas edilmesini istemeyen veliler şikayetçi oldu.

Öğrenciler, uzman psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde okuldaki temizlik görevlisinin de istismarına uğradıklarını anlattı. Kimi veliler “Görevine geri döner. Çocuklarımızın notlarını düşürürler” diyerek yaşananlara ses çıkarmaktan korkarken, görüştüğümüz bir öğretmen ise “Biliyordum. Ama böyle konular ayıp olduğu için bir şey yapmadım” dedi. Konuyla ilgili ulaştığımız okul yönetimi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıktan ise yanıt alamamıştık. (Kocaeli/EVRENSEL)