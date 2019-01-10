Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı

Almanya’da Köln - Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personeli bir günlük uyarı grevi yaptı.

Ver.di sendikasının grevler kararı sonrası, Köln'de 131, Düsseldorf'ta 370 ve Stuttgart'da 142 iniş ve kalkış yapılmadı.

Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Ver.di sendikası, kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8 - 2 oranında zam teklifinde bulunuyor. Taleplerde anlaşılamaması üzerine sendika grev kararı aldı.

Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Sendika ve işveren 23 Ocak’ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da talep kabul edilmezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor. (Köln/AA)