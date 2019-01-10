10 Ocak 2019 15:01
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı
Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında bir günlük uyarı grevi yapıldı.
Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA
Almanya’da Köln - Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personeli bir günlük uyarı grevi yaptı.
Ver.di sendikasının grevler kararı sonrası, Köln'de 131, Düsseldorf'ta 370 ve Stuttgart'da 142 iniş ve kalkış yapılmadı.
Ver.di sendikası, kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8 - 2 oranında zam teklifinde bulunuyor. Taleplerde anlaşılamaması üzerine sendika grev kararı aldı.
Sendika ve işveren 23 Ocak’ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da talep kabul edilmezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor. (Köln/AA)