Ezhel'e yeni dava: 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Daha önce beraat eden Rapçi 'Ezhel' hakkında 3. bir dava daha açıldı. Suçlama; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak..." Ezhel’in 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

BERAAT ETMİŞTİ

Ezhel' adıyla tanınan rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçen yıl Haziran ayında dava açıldı. Mahkeme Sercan İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediğin anlaşıldığını belirterek beraatına karar verdi. Beraat kararının ardından Ezhel hakkında yeni bir dava daha açıldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, bu suçtan yargılanmasına devam edilen Sercan İpekçioğlu hakkında 3. bir dava daha açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” iddiasından yürütülen soruşturma kapsamında vücudundan örnek alındığı anlatıldı. Bu örneklerin sonucunda ünlü rapçinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Savcılık Sercan İpekçioğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. (HABER MERKEZİ)

'Ezhel' adıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Altın Kelebek ödüllerinde sansür ve yasaklara tepki