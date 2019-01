Maden Kanunu’nda değişiklik teklifi komisyonda görüşülüyor

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise teklifin yeterince görüş alınmadan komisyona getirildiğini söyledi. Akın, “Bu teklif, adeta bir maden ceza kanunu gibi. Örneğin, sektörde düşük ücretlerle çalışan, ücret garantisi olmayan daimi nezaretçilere ve teknik elemanlara 5 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Bu ağır bir yaptırımdır. Yine maden işletmelerine verilen para cezalarından önce, bir uyarı verilmesi söz konusu değildir. Direkt cezalandırmaya gidiliyor. Bu cezalar maden işletmecilerine tebliğ edilmiyor, KEP adresine gönderiliyor. Yani her an, her saniye, her dakika sürpriz bir cezayla karşı karşıya kalınabilecek” değerlendirmesini yaptı.

AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da teklifte madencilik lehine düzenlemeler bulunduğunu iddia ederken, madencilik yapılan sahaların orman arazilerine denk gelmesi durumunda alınan yüzde 30 fazla devlet hakkının, düzenlemeyle kaldırıldığını söyledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, sektörün tamamen kendine özgü bir kanun istediğini ancak kanun teklifinin yine torba kanun şeklinde komisyona getirildiğini belirtti. Torba kanunlara karşı olduklarını ifade eden Öztürk, “Artık bu kanun tekliflerine ben torba yasa diyemeyeceğim. 20 maddeye kadar olanlara poşet kanun, 40 maddeye kadar olanlara torba, 60’a kadar olana çuval, 60 maddenin üzerinde olanlara haral (büyük çuval) kanun diyelim olsun, bitsin” diye konuştu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da teklifte sorunlu maddeler varsa bunların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi. (TBMM/AA)