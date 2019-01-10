Bilirkişiden 'Foça' raporu: Ege kıyıları sürekli tehdit altında

İzmir Foça'da yaşanan çevre kirliliği ile ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporu Ege Denizi'nin sürekli tehdit altında olduğunu ortaya koydu. İzmir'e Sahip Çık Platformu ise facia yaşanmaması için yetkilileri gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İzmir'e Sahip Çık Platformu, geçtiğimiz 29 Ağustos'ta Aliağa açıklarında demirleyen Palau bayraklı Harrier isimli gemiden sızan akaryakıtın Foça kıyılarını kirletmesi ile ilgili yeni bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bölge halkı ile çevre örgütlerinin suç duyurusu sonucunda açılan davada mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre, bu geminin yakıt olarak kullandığı ve söküme getirilmesine rağmen depolarında tuttuğu anlaşılan daha sonra da denize döktüğü fuel oilin, ekosistem açısından kalıcı kirletici, tehlikeli ve kanserojen bir madde olduğu, deniz canlılarının ölümüne ve bazı deniz canlılarının organlarında deformasyona yol açabileceği ve deniz dibi bitkileri ve yosunlar üzerinde öldürücü bir etkiye sahip olduğu bilgisi verildi.

Yine bilirkişi raporlarına göre, son derece tehlikeli olduğu tespit edilen fuel oil yakıtı ile yüklü Harrier gemisinin seyrine, demirlemesine ve bu yakıtını güvenli biçimde boşaltmadan Aliağa söküm tesislerine götürülmesine ve fuel oili denize boşaltmasına rağmen hurdaya ayrılmasına onay veren Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının ihmalleri söz konusu. Kirliliğin gerçekleşmesinin ardından yapılan temizleme çalışmalarında da geç kalındığı ve müdahalede önemli eksiklikler olduğunun ifade edildiği raporda idari kurumların rehabilitasyon çalışması planlaması bulunmadığı da belirtildi.

'EGE KIYILARI ÖLÜMCÜL TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA'

Basın açıklamasını okuyan Yeni Foça Forumu'nda Ezgi Levent, bilirkişi raporunun Ege kıyılarının ölümcül ve büyük tehditler ile karşı karşıya olduğunun belirtildiğini dile getirdi.

Ekolojik duyarlılığı olan ülkelerin bu yakıtı taşıyan gemilerin kara suları içinde seyretmesine ve limanlara yanaşmasına izin vermediğini belirten Levent “Oysa bizde durum tam tersidir. Medeni dünyada seyrine bile izin verilmeyen, sökümünün çok özel koşullarda yapılması gereken gemiler, denizlerimizde seyir yapabilmekte, limanlarımıza girebilmekte, tehlikeli ne varsa denizlerimize boşaltmakta ve Aliağa’da tamamen kontrol dışı çalışan gemi söküm tesislerinde sökülebilmektedir” dedi.

'GEREKLİ TEDBİRLER CİDDEYETLE ELE ALINMALI'

Yaşanan deniz facialarının küçümsenecek bir yanı olmadığını ifade eden Levent şunları söyledi:

“Bu çevre facialarında ihmali bulunan sorumlular ortaya çıkarılarak haklarında gerekli işlemler yapılmalı, ekosistemin uğradığı olağanüstü, esasen hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli; bu zararın oluşumunda kusuru olanların sorumlulukları yoluna gidilmeli, bu zararı gidermeleri sağlanmalı, benzer faciaların yaşanmaması için gerekli tedbirler ciddiyetle alınmalıdır. Bizler; Anayasamıza göre bir dizi ihmal sonucu işlenen bu çevre suçunun sonuna kadar takipçisi olacağız.” (İzmir/EVRENSEL)