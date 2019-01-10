'Bir ilkokul öğretmeni 17 çocuğu tehditle istismar etti' iddiası

Bir ilkokulda, 4. sınıf öğrencisi 17 çocuğa öğretmenleri tarafından cinsel istismar uygulandığı iddia edildi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bir ilkokulda 4. sınıf öğrencisi 17 çocuğa öğretmenleri tarafından cinsel istismar uygulandığını belirtti.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman çocuklara yönelik bir istismar olayını köşesine taşıdı. Arman, 50 yaşlarındaki bir ilkokul öğretmeninin 17 kız çocuğunu tehditle istismar ettiğini yazdı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıyan Arman, "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı, 2019’un bu ilk günlerinde öyle şeyler anlattı ki delirmemek mümkün değil! Yine bir toplu cinsel istismar vakası. Yine bir okul. Yine bir öğretmen. Ve mağdur 17 kız çocuğu... Bu, son zamanların en vahim, en çirkin cinsel istismar vakalarından biri. Tıpkı Menderes’teki Saadet Öğretmen vakası gibi. O vakayı da Türkiye aslında Canan Güllü kanalıyla duydu. Saadet Öğretmen sesini onun sayesinde duyurabildi." ifadelerini kullandı.

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ÇOCUKLARIN AİLELERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Arman'ın "Nedir bu “17 çocuğa istismarda bulunan sınıf öğretmeni davası”?" sorusuna yanıt veren Güllü, "Bir ilkokulda, 4. sınıf kız çocuklarına öğretmenleri tarafından sınıfta yapıldığı iddia edilen cinsel istismar. 2018 yılının felaketi açıkçası! Başka kelime bulamıyorum tarif etmeye..." ifadelerini kullandı. Güllü, istismar olayının nasıl ortaya çıktığını da şöyle anlattı: 17 kız çocuğunun ailesi savcılığa başvuruyor. 50’li yaşlardaki erkek öğretmen, söz konusu okulda 2009-2010 yılından beri öğretmenlik yapıyor. İstismara maruz kaldığı iddia edilen çocuklar, birinci sınıftan itibaren okuttuğu çocuklar. 9-10 yaşlardaki çocukların cinsel deneyimi olamayacağı için ifadeleri ve tasvirleriyle durumun vahameti ortaya çıkmış. Aileler de şikâyette bulunmuş. Çocukların maruz kaldığı istismar akıl alır gibi değil!

'BUNLARI EŞİME DE YAPTIM, SİZLERE DE YAPABİLİRİM'

Güllü, bu 17 çocuğun bazılarına 3. sınıfın ilk gününden itibaren, bazılarının zamanını hatırlayamadığı tarihten itibaren istismarda bulunduğunu söyledi. Güllü, "Asıl korkunç olan, çocukların ve ailelerinin iddiasına göre bir çocuğumuzu taciz ederken, diğer kızların bu manzarayı görmesi. Çocukları tehdit ederek ve korkutarak, öte yandan da kendi eşiyle de bunları yaptıklarını söyleyerek baskı altına alması. 'Sizi okuldan attırırım, size kimse inanmaz!' diyerek çocuk ruhlarında estirilen korku fırtınalarıyla uzunca bir dönem sürmesi. Tabii çocukların psikolojilerinin bozulmasına sebep oluyor! O çocuklardan birinin ailesine olayı anlatması ve ailenin öğrendikten sonra diğer ailelerle irtibat kurup korkmadan, 'Aman kimse duymasın!' demeden yargıya gitmesiyle meydana çıkan ve yargıya intikal eden bir hadise..." diye konuştu.

Sanığın ilk sorgusundan sonra tutuklu yargılandığını belirten Güllü, davanın dışarıdan takipçisi olduklarını söyledi. Bu ve benzeri olayların basında yer alması, ebeveynlerin daha dikkatli olması, okul idarecilerinin sınıfları kontrol etmesi, rehber öğretmenlerin öğrencilerini denetlemesi, öğretmenlerin psikolojik testlerden geçirilmesi, öğrencilere bu tür durumlarda yapılması gerekenlerin anlatılması, kısacası kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Güllü, "3 maymunu oynamaya daha ne kadar devam edebiliriz ki?" dedi. (HABER MERKEZİ)