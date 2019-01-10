Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KOBİ'lere destek paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 13 bankanın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi programını açıklayan Albayrak, imalat ve hizmetteki sektörlere azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacağını belirtti.

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları ve KOBİ'lere destek paketinin detayları şöyle oldu:

"Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık"

"Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor."

"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz,"

"Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyor"

"İmalat ve hizmetteki sektörlere azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak."

"Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1.54 faizle verilecek."

"KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi yoktur." (HABER MERKEZİ)