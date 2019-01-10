Emre Belözoğlu hakkında 'FETÖ' soruşturması yürütülüyor
'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada Emre Belözoğlu hakkında 'FETÖ' soruşturması yürütüldüğüne ilişkin yazı mahkemeye ulaştı.
Görsel, beIN Sport programında yayınlanan 'Futbolun Süperleri' programından alınmıştır.
Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu 'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, Emre Belözoğlu hakkında 'FETÖ' kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı.
DHA'nın haberine göre soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
Emre Belözoğlu halen Başakşehir'de forma giyiyor. (HABER MERKEZİ)
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