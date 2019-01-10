Basın Konseyi: 10 Ocak ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olarak yaşanıyor

Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yapılan açıklamada “2019 yılında 10 Ocak yine ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olarak yaşanmakta” denildi.

58 yıl önce, 1961 tarihinde basın çalışanlarına sosyal ve yaşamsal haklar getiren 212 Sayılı Yasa’nın kabul edilişinin yıldönümünün, yakın tarihe kadar bayram gibi kutlandığı vurgulanan açıklamada; “2019 yılında 10 Ocak yine ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olarak yaşanmakta. Gazetecilere iş güvencesi, çalışma özgürlüğü getiren; sendikalaşma sağlayan 212 Sayılı Yasa’nın yürürlüğü girdiği 10 Ocak gününü artık, Çalışan Gazeteciler Günü olarak maalesef kutlayamıyoruz” denildi.

Gazeteleri ve televizyonları kapanan, ekonomik nedenler ve siyasi baskılarla işlerine son verilen 13 binin üzerinde gazetecinin bugün Türkiye’de işinden uzak bırakıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Yapılan araştırmalara göre her 3 gazeteciden 1’i ancak çalışma olanağı bulabiliyor. İfade ve basın özgürlüğünün kuşatma altından çıkacağı,10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı yıllar diliyoruz.” (HABER MERKEZİ)